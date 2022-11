Solange wir noch lachen

Eine Weile hat Bettina Wegner damit gehadert, dass sie auf ihren Welthit reduziert wurde, den sie im Konzert mit Joan Baez gemeinsam sang und den die US-Amerikanerin in ihr Repertoire aufnahm: »Sind so kleine Hände«. Schließlich hat sie auch viele andere Lieder geschrieben, von denen viele auch in die heutige Zeit der Emanzipation passen: »Ach, wenn ich doch als Mann auf diese Welt gekommen wär, das, was ich sag’ und denke, würde ernstgenommen …«

Die Berlinerin hat einen ungewöhnlichen Weg von West nach Ost nach West genommen: von Lichterfelde über Pankow und Mitte nach Frohnau. Dort lebt sie nun schon seit fast 40 Jahren.

Geboren wurde sie vor 75 Jahren als Tochter eines kommunistischen Ehepaares in Lichterfelde im amerikanischen Sektor. Da war es gesünder, dass die Familie bald nach Berlin/DDR umzog. Bettinas Vate...