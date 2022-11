Testosteron will schwitzen

»It’s the economy, stupid!«

James Carville

Ein romantisch-lustiges Schwulenfilmchen aus Hollywood mit Budget. Für wen? Anscheinend für niemanden, denn »Bros« floppte in den USA kolossal. Drehbuchautor und Hauptdarsteller Billy Eichner wusste sogleich die Verantwortlichen auszumachen: Heterosexuelle. Böse Normalos mit internalisiertem Hass konnten wohl nicht anders als sein Meisterwerk zu ignorieren. Billy Eichner ist seit Jahren bekannt für seine vulgären Tiraden gegen Männer, Mütter, Republikaner, Landbevölkerung, Trump-Wähler, Christen, jegliche irgendwie »nichtqueeren« Personen und alles, was per Schlagwort nicht ins aktuelle neoliberale Hirngespinst der woken US-Demokraten passt. Geschäftlich hat so etwas natürlich keinen Sinn. Wer regelmäßig mindestens sieben Achtel des zahlungsfähigen Publikums beleidigt, muss sich nicht wundern, wenn die Kinokassen leer bleiben. Ideologisches Geschwurbel bleibt ohne Staatskohle halt nur Nische. Der Markt regelt.

