Das Piano brennt

Im Juli 1997 sah ich drei etwas in die Jahre gekommene Rock-’n’-Roll-Legenden in einer vierstündigen Show in der Berliner Wuhlheide: Chuck Berry, Little Richard und Jerry Lee Lewis. Der »Killer« trat als letztes auf, war leicht angetrunken und sang an einem weißen Piano sitzend Boogie Woogie und Rock ’n’ Roll. Nach Chuck Berry 2017 und Little Richard 2020 ist am Freitag nun auch Jerry Lee Lewis gestorben, 87jährig, in seinem Haus in DeSoto County, Mississippi, nach einer Lungenentzündung.

Jerry Lee Lewis war berühmt für seine wilden Auftritte und seinen explosiven Klavierstil: Oft spielte er im Stehen, setzte oder stellte sich auch mal aufs Piano. Und war für massig Skandale gut: Immer hatte er mit seiner Sucht nach Alkohol und Pillen zu kämpfen, er schoss aus Versehen seinem Bassisten in die Brust oder zündete auf der Bühne ein Klavier an, nur weil er vor dem Headliner Chuck Berry auftreten sollte.

Lewis wurde am 29. September 1935 in Ferriday, Louisiana...