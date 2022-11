Bund will es nicht übernehmen

Vertreter von Bund und Ländern tagten am Mittwoch und berieten unter anderem über Pläne, die gestiegenen Preise für Gas und Strom zu drücken. Verbände hatten vor dem Treffen noch einmal auf die Situation der Kommunen aufmerksam gemacht, besonders bei den Stadtwerken.

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, hat am Dienstag klare Entscheidungen bei den Gesprächen angemahnt. Es müsse Planungssicherheit für die Städte geben. »Und wir brauchen in der Energiekrise Klarheit für die Stadtwerke«, sagte er der Mediengruppe Bayern. Der Bund solle sich einen Ruck geben und gemeinsam mit den Ländern von der Pleite bedrohte Stadtwerke mit einem Rettungsschirm absichern.

Am Dienstag warnten auch der Mittelstandsverband BVMW und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einem Kollaps deutscher Stadtwerke. Sie forderten darin die Politik auf, die Liquidität der Stadtwerke zu sichern und damit auch ...