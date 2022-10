Zum Inhalt dieser Ausgabe | Fabriken des Todes Die Mär von der »kaputtgesparten« Bundeswehr half, die weitere Militarisierung zu rechtfertigen. Zur Rüstungsindustrie in Deutschland Jürgen Wagner Im Kölner Papy-Rossa-Verlag ist in diesen Tagen von Jürgen Wagner das Buch »Im Rüstungswahn. Deutschlands Zeitenwende zu Aufrüstung und Militarisierung« erschienen. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor einen Auszug aus dem 5. Kapitel zur Rüstungsindustrie. (jW) Das Wissen um die deutsche Rüstungsindustrie ist begrenzt: Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, wenn sich selbst die FAZ darüber beschwert, dass es über die »Branche wenig aktuelle Daten« gebe, man deshalb auf »Gegner der Rüstungsindustrie« angewiesen sei, zumal selbst »das Wirtschaftsministerium« auf Daten einer »Erhebung der Informationsstelle Militarisierung« verweise. Besagte Informationsstelle veröffentlichte im Sommer 2022 ein »Handbuch Rüstung«, in dem der Versuch unternommen wurde, die wesentlichen deutschen Rüstungsfirmen mit Standorten und Kurzbeschreibungen sowie weitergehenden Informationen bündig zusammenzufassen. Als wichtigste Rüstungskonze...

Artikel-Länge: 22515 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen