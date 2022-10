Auf roten Socken

Er war eine Theaterlegende in der Provinz. Von 1983 bis 2019, 36 Jahre lang, leitete er das Theater im vorpommerschen Anklam, bediente das Unterhaltungsbedürfnis der Zuschauer der Region und verlieh dem Haus künstlerisch überregionale Ausstrahlung. Intendant Wolfgang Bordel starb am Freitag an den Folgen eines Unfalls, die man bereits überwunden meinte. Er war Anfang des Jahres 71 geworden.

Bordel war als Seiteneinsteiger aus der DDR-typischen Arbeiter- und Studententheaterszene, in der er seit 1967 aktiv war, in seinen Beruf geraten. Der Lokomotivschlosser aus Halle studierte Physik in Rostock und Philosophie in Berlin, wo er 1979 promovierte.

Zu Beginn der 80er Jahre wurde Anklam überregional Aufmerksamkeit zuteil, als dort Frank Castorf als Oberspielleiter mit seiner »Stückezertrümmerung« begann. Seine Anhänger reisten aus d...