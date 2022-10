Größter Lieferant und Kunde

Die überaus engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Volksrepublik und Taiwan haben ihren Ursprung in den 1980er Jahren – in der Zeit also, in der China anfing, sich ökonomisch zu öffnen und auch bundesdeutsche Unternehmen dort Fuß zu fassen begannen. 1979 publizierte die Regierung in Beijing eine »Botschaft an die Landsleute in Taiwan«, in der sie die Aufnahme von Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem chinesischen Festland und der Insel vorschlug. Bald kamen die ersten Geschäfte zustande; der Handel gedieh, die taiwanischen Investitionen in der Volksrepublik gewannen an Schwung und erreichten laut Angaben aus Beijing bereits 1989 ein Gesamtvolumen von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Eine Basis für das enge ökonomische Geflecht, das bis heute die Taiwanstraße überspannt, war gelegt.

Die weitere Entwicklung hat sich konsequent parallel zur ökonomischen Entwicklung der Volksrepublik vollzogen. Zunächst investierten taiwanische Unternehmer auf dem Festlan...