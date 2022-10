Ein Hit, ein Run

Es war alles wie immer, wenn die Astros in einer World Series stehen, der Finalserie im nordamerikanischen Baseball: Spiel eins ging für die Texaner verloren. Noch nie konnte das Team den Auftakt einer Finalserie gewinnen, auch nicht am Freitag abend (Ortszeit) im »Minute Maid Park« in Houston. Dabei hatte alles auf ein Ende diese Pechsträhne hingedeutet. Schon nach drei Innings führte der Favorit mit 5:0. Im zweiten Inning schlug Outfielder Kyle Tucker einen von Phillies’ Starting Pitcher Aaron Nola mitten in die Strike Zone gehängten Pitch zu einem Solo-Homerun auf die Rightfield-Tribüne. Im dritten Inning fuhr zunächst Martín Maldonado mit einem Hit einen Run ein, bevor Tucker seinen zweiten Homerun ins Publikum hämmerte und damit gleich drei Runs auf das Astros-Scoreboard.

Doch das Team aus Philadelphia wird nicht umsonst »Fightin’ Phils« genannt: Hatte Astros-Starter Justin ­Verlander zunächst drei perfekte Innings geworfen, schepperte es für den Rou...