Auf der Spur der Wilderer

»Ohne Neid«, schrieb einst Friedrich Nietzsche (1844–1900). »Ja, neidlos blickt er: und ihr ehrt ihn drum? Er blickt sich nicht nach euren Ehren um; er hat des Adlers Auge für die Ferne, er sieht euch nicht! – er sieht nur Sterne, Sterne!« Und wenn es einer wissen muss in Sachen Sternesehen, dann der alte Aphoristiker. Der Kaiseradler und andere Greifvögel in Österreich und Ungarn sind von Wilderern bedroht. Ja, warum tut denn die liebe Kaiserliche und Königliche Apostolische Majestät nichts für seine Haustiere? Man rückt den Giftköderlegern also ganz profan mit Hundestaffeln auf die Pelle. D 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Trump, Biden, meine US-Familie und ich

Ingo Zamperoni unterwegs in einem zerrissenen Land

