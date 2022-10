Harte Zeiten in Down Under

Australiens Premierminister Anthony Albanese gibt sich durchaus besorgt, wenn es um die sozialen Aussichten seines Landes geht. Das zeigt sich zugleich im Haushalt, den sein Kabinett vorgelegt hat. Finanzminister Jim Chalmers verwies zwar darauf, dass das Land mit seinen gefragten Bergbauexporten und einer vergleichsweise günstigen Erwerbsquote noch ganz gut dastehe. Es sei aber nur eine Frage der Zeit, bis man ebenfalls in die Krise gezogen werde. Chalmers warnte in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Sender ABC, abhängig Beschäftigte müssten sich wohl die nächsten zwei Jahre wegen steigender Lebenshaltungskosten auf Realverluste in ihren Familieneinkommen einstellen. Australien erwartet allein bis Dezember einen Inflationsindex von 7,75 Prozent.

Das mag auf der Höhe anderer Industriestaaten liegen – die Australier aber trifft es härter, weil sie einen größeren Anteil ihrer Löhne für Mieten, Hauskredite und Lebensmittel aufwenden müssen als di...