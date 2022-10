Tesla als »Zeuge«

Wegen angeblicher Beteiligung an der sogenannten Stuttgarter Krawallnacht im Juni 2020 hat das Amtsgericht Stuttgart in der vergangenen Woche zwei linke Aktivisten zu Haftstrafen verurteilt. Nachdem der erste Angeklagte bereits am 24. Oktober zu drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden war, belief sich das Urteil gegen den zweiten Angeklagten am 26. Oktober auf drei Jahre und zwei Monate Haft. Die Vorsitzende Richterin entschied sich in beiden Fällen gegen die Anwendung des Jugendstrafrechts und begründete die hohe Strafe bei einem Angeklagten mit dessen »ideologischer Verblendung«. Wirkliche Beweise, dass die Angeklagten Straftaten begangen hatten, gab es nicht. Die Urteile beruhten statt dessen auf einem anthropologischen Gutachten, das wiederum qualitativ minderwertige und aus Sicht der Verteidigung wohl auch rechtswidrig zustande gekommene Videoaufnahmen zur Grundlage hatte. Die Anwälte der beiden Angeklagten legten daher umgehend Rechtsmittel g...