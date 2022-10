Melonis Kriegsminister

Als die Führerin der faschistischen Fratelli d’Italia (Brüder Italiens, FdI) und jetzige Ministerpräsidentin, Giorgia Meloni, in ihrer Regierungserklärung vor dem Parlament am 25. Oktober verkündete, »allen Italienern zu dienen«, war das eine üble Heuchelei. Ein Blick auf den von ihr ernannten Verteidigungs- besser Kriegsminister Guido Crosetto belegt augenscheinlich, wem sie dient und warum sie sich zum NATO- und EU-geführten Krieg in der Ukraine bekennt.

Crosetto ist ein Schwergewicht des international gut vernetzten militärisch-industriellen Komplexes des Landes. So seit 2014 als Berater des italienischen Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtkonzerns Leonardo, der rund 50.000 direkte und 150.000 indirekte Mitarbeiter beschäftigt, davon die Mehrheit in Italien. Im gleichen Jahr wurde Crosetto Präsident des italienischen Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- und Sicherheitsunternehmens AIAD. Mit Standorten in den USA, Großbritannien, Frankreich, Polen und Deutsc...