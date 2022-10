Britisches Bonzenbingo

Freitag, 21. Oktober

Nach dem Abgang von Liz Truss suchen die britischen Konservativen einen neuen Premier. Die Auswahlkriterien: Der nächste muss rechnen können, zumindest mit geraden Zahlen. Und darf nur noch lügen, wenn er sich nicht erwischen lässt. Boris Johnson hat trotzdem seinen Hut in den Ring geworfen.

Samstag, 22. Oktober

Faschisten haben Italien übernommen. Giorgia Meloni von den Frittierten Italiens wurde von Präsident Sergio Mozzarella als Premierministerin vereidigt und bekam ein silbernes Glöckchen geschenkt. Ein silbernes Fallbeil hätte auch gepasst. EU-Kommissionschefin von der Leyen freut sich auf die Zusammenarbeit mit dolce Ducina – im Ernst, hat sie mitgeteilt: »Ey, Mussomeloni! Schön, dass ihr wieder da seid! Schon lange nicht Afrika überfallen, was? Habt ihr genug Giftgas? Aber nicht in China kaufen, der Typ da ist ein Diktator, will 15 Jahre regieren!« – »Ja, wer macht denn so was?« Musste Merkel fragen.

Während auf der Insel das ...