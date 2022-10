Wunder des Tages: BRD-Konjunktur

Was wäre die Welt ohne Wunder. Vor allem solche, wie sie in Monty Pythons »Leben des Brian« in Serie vorgeführt wurden: Ein Blinder folgt dem neuen Messias. »Ein Wunder, ich kann sehen«, ruft er – um kurz darauf in ein Loch zu stürzen. Ein ähnliches Mirakel bescherte uns am Freitag das Statistische Bundesamt: Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal gewachsen, hieß die Spitzenmeldung des Tages.

»Unerwartet« sei das, räumten selbst die Gläubigen bei dpa ein. Und befragte Volkswirte waren in Erklärungsnot. Was wiederum kein Wunder ist. Hatten sie doch alle fest m...