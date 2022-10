Gegründet 1947 Sa. / So., 29. / 30. Oktober 2022, Nr. 252

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kurswechsel bei Labour goutiert Großbritannien: Kapital mit Sunak zufrieden, Sozialdemokraten auch auf gewünschtem Weg Christian Bunke Rishi Sunak ist der vierte konservative britische Premierminister innerhalb der vergangenen sechs Jahre. In bürgerlichen Kreisen gilt die Ära konservativer Regierungen inzwischen als mehr oder weniger vorbei. Dies wird deutlich, wenn man die Atmosphäre bei den Parteitagen der Tories und der oppositionellen, sozialdemokratischen Labour-Partei dieses Herbstes miteinander vergleicht. Während bei den Tories viele prominente Politiker gar nicht erst erschienen und viele kommerzielle Aussteller das Event mieden, vermeldet die Labour-Partei schon längst wieder einen Aufschwung bei den Parteispenden. Das wird von der sozialdemokratischen Parteispitze auch bewusst forciert. Laut eines Berichts der britischen Tageszeitung The Guardian vom vergangenen Sonntag spricht man dort schon längst von einer »Krabbencocktail-Offensive 2.0«. Das ist eine Anspielung auf die in den Monaten vor den Parlamentswahlen 1997 von Anthony Blair unter den führenden Kreisen des britischen...

Artikel-Länge: 3980 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen