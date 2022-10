Brüssel plant Aus für Verbrenner

Es hat geknallt in Brüssel. Was noch nichts heißen muss. Schließlich machen auch Rohrkrepierer Krach. Die Unterhändler der EU-Staaten und des EU-Parlaments haben sich am Donnerstag auf ein Gesetz geeinigt, das den Verkauf neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2035 verbietet. Es soll den Umstieg auf Elektrofahrzeuge beschleunigen und so zum Kampf gegen den Klimawandel beitragen.

Autohersteller werden demnach die Flottengrenzwerte ihrer Fahrzeuge (CO2-Emissionen im Fahrbetrieb) auf null senken müssen, was den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren unmöglich macht. Das geplante Gesetz beschränkt sich ausschließlich auf Neuwagen. Ei...