Eine gute Entscheidung

Was haben wir nicht schon an Gesetzesverschärfungen erlebt, die auf Druck von Polizei und deren Gewerkschaften eingeführt wurden. Das wohl krasseste Beispiel der letzten Zeit ist die Einführung des Paragraphen 114 Strafgesetzbuch (StGB). Da geht es um einen »tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte«. Sanktioniert wird das blanke Agieren gegen einen Beamten, Verletzungen oder Ähnliches müssen nicht auftreten. Wenn man sich außerdem vergegenwärtigt, dass darauf mindestens drei Monaten Freiheitsstrafe stehen, wird erst recht klar, was da seinerzeit durch die große Koalition auf Druck der Polizeigewerkschaften als Strafverschärfung ins Strafgesetzbuch gelangt ist.

Man muss allerdings nicht mal die große Bundespolitik bemühen. Auch im kleinen, örtlichen Bereich ist Team Blau zunehmend dabei, Repressionen festzu...