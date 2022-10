Linksparteiler des Tages: US-»Progressive«

Nein, es gibt sie, die Linke in den USA. Sie ist sogar im Repräsentantenhaus vertreten: in Gestalt des »Progressive Caucus« innerhalb der Demokratischen Partei. Etwa 30 Abgeordnete rechnen sich der Gruppe zu. Das sind – bei 435 Mitgliedern der unteren der beiden Kammern im US-Kongress – um die sieben Prozent, also zahlenmäßig ungefähr mit der Repräsentanz der deutschen Linkspartei im Bundestag vergleichbar. Im Rahmen der Fraktion der Demokraten ungefähr doppelt so viel. Nicht entscheidend, aber auch nicht zu vernachlässigen.

Jetzt hat diese »progressive Gruppe« durch ei...