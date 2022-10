Wundersame Wanderungen

Die Mönchsgrasmücke

Gerade einmal 20 Gramm wiegt so eine Mönchsgrasmücke. Um für den Winter zu verreisen, braucht es deshalb besondere Vorbereitung: Mauser für ein dickeres Federkleid, und bei der Ernährung ist Massephase angesagt. So wiegt der kleine Flatterfreund schon das Dreifache. Aber auch die Reise selbst muss geplant sein: Der Schlafrhythmus wird verschoben, damit man, vor Fressfeinden sicher, nachts reisen kann; dabei orientiert sich die Mönchsgrasmücke an Sternen und Magnetfeldschwankungen. Schlau, schlau. F 2018.

Arte, 17.50 Uhr

Moderner Krieg

Wie neue Waffen das Militär verändern

Was gerade in der Ukraine passiert, ist Testfeld und Schaulaufen für Rüstungsproduzenten und ihre Erzeugnisse. Autonome Waffensysteme, Satellitenaufklärung, künstliche Intelligenz: Die Kriegsmaschine ist wie immer up to...