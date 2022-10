Rehabilitierter des Tages: Mohammed Hajib

Er hatte keinen geringen Anteil an dem Zerwürfnis, das monatelang die Beziehungen zwischen Rabat und Berlin bestimmte, bis dann die neue »grüne« Bundesaußenministerin Annalena Baerbock die Wogen glättete: der Deutschmarokkaner Mohammed Hajib. Er prangert regelmäßig in Videoblogs die unhaltbaren Zustände in Marokko an und fordert nichts Geringeres als einen Regimewechsel. Das ist der Monarchie natürlich alles andere als genehm – weswegen sie wiederholt von Deutschland verlangte, Hajib zum Schweigen zu bringen.

Doch nicht nur, dass Berlin sich außerstande erkl...