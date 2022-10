Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Buch von der deutschen Schande« Vor hundert Jahren erschien Emil Julius Gumbels Studie »Vier Jahre politischer Mord« Silke Makowski »324 politische Morde von rechts. Gesamt­sühne: 90 Jahre, 2 Monate Einsperrung, 730 M. Geldstrafe und 1 lebenslängliche Haft. (…) 22 politische Morde von links. Gesamtsühne: 10 Erschießungen, 248 Jahre, 9 Monate Einsperrung, 3 lebenslängliche Zuchthausstrafen.«¹ Das war die erschreckende Bilanz, die der Statistiker und sozialistische Pazifist Emil Julius Gumbel vor hundert Jahren in seiner Schrift »Vier Jahre politischer Mord« über die Zeit von Januar 1919 bis ins Jahr 1922 zog. Das rund 150 Seiten starke Werk war ein Meilenstein bei der Herausbildung einer akademisch fundierten Justizkritik und machte den Verfasser als profilierten Kenner der rechten Terrororganisationen bekannt. Beide Themen sollten sein weiteres Schaffen begleiten. Die im Oktober 1922 im Verlag der Neuen Gesellschaft erschienene Broschüre benennt nicht nur in streng wissenschaftlicher Darstellung Taten und Täter, sondern beleuchtet auch die gesellschaftlichen und politischen Strukturen...

