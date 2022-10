Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kein »Basta« mit der Pasta Eigentümerfamilie von Teigwaren Riesa mauert im Tarifkonflikt. Beschäftigte und Gewerkschaft halten entschlossen dagegen und setzen Ausstand fort Bernd Müller Der Tarifkonflikt bei Teigwaren Riesa ist festgefahren und hat bereits zu einem mehrwöchigen Arbeitskampf geführt. Die Beschäftigten und die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) zeigen sich entschlossen, und sie wollen den Streik notfalls über Wochen weiterführen. Dazu wurde nun auch eigens ein Solidaritätsfonds eingerichtet, um die Beschäftigten zu unterstützen, die durch den Streik in eine Notlage geraten. Wie ernst es den Beschäftigten mit ihren Forderungen ist, zeigt sich daran, dass seit zwei Wochen die Produktion komplett stillsteht. »Seitdem wird keine einzige Nudel produziert und das Lager leert sich zunehmend«, erklärte NGG-Sekretär Olaf Klenke am Dienstag gegenüber junge Welt. Es werde nicht mehr lange dauern, bis die Nudeln aus Riesa auch aus den Regalen in den Supermärkten verschwinden. Die Streikenden fordern einen Lohn, der zum Leben reicht. Viele erhielten nur einen Stundenlohn von 12,51 Euro und hätten »schon so Probleme, über d...

