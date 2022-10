Zorn und Zores

»Pudding in den Beinen« sah Stefan Krämer am Sonnabend bei seinen Spielern. Der 55jährige Fußballlehrer gehört in den gehobenen Unterklassen des Landes längst zum Inventar: Arminia Bielefeld, Energie Cottbus, Rot-Weiß Erfurt, 1. FC Magdeburg und KFC Uerdingen hießen die Vereine, bei denen sich Krämer als einer der letzten Sprücheklopfer der Trainergilde im letzten Jahrzehnt mit meist überschaubarem Erfolg versuchte. In diesem Sommer verschlug es ihn nun ins Emsland zum SV Meppen. Nach der 0:2-Heimpleite gegen die BVB-Zweite, der vierten Niederlage in Folge für den SVM, könnte aber auch dieser Lebensabschnitt für ihn bald wieder zu Ende gehen: »Der Plan war, ein schlechtes Spiel zu machen und zu gewinnen. Aber wir haben ein schlechtes Spiel gemacht und verdient verloren«, ulkte Krämer nach dem Abpfiff, schließlich kennt der Mann solche Krisenlagen aus dem Effeff.

