Jederzeit reaktivierbar

Wir wollen »mehr Demokratie wagen!« Dieser Satz aus seiner Regierungserklärung im Oktober 1969 wird dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt bis heute gutgeschrieben. Dabei dauerte es nur rund zwei Jahre, bis klar wurde, was hinter den großen Worten steckte: Im Januar 1972 verkündete er den »Radikalenerlass«, mit dem Linke aus dem Staatsdienst entfernt bzw. dort nicht zugelassen wurden. Aus Anlass dieses 50. »Jubiläums« lud der »Club Voltaire« in Frankfurt am Main am 17. Oktober zur Diskussion ein.

Moderiert wurde der Abend vom Journalisten und Autor Claus-Jürgen Göpfert. Er sprach mit der Historikerin Alexandra Jaeger, Referentin bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, die am Beispiel Hamburg die Praxis der Berufsverbote anhand von 200 Einzelfällen untersucht hat. Sie schilderte, wie damit das politische Leben vergiftet und persönliche Existenzen zerbrochen wurden. Was das im Einzelfall bedeutete, beschrieben Doris Fisch und Annette Kahn als direkt Betroffene.

