Kellnerlächeln

Wie war das noch, als die Dinge rar waren?

Nach 1945 listete der Dichter Günter Eich, als er sich noch in englischer Kriegsgefangenschaft befand, die ihm verbliebenen »letzten Dinge« in einem kurzen Gedicht mit dem Titel »Inventur« auf: Mütze, Mantel, Rasierzeug, Brotbeutel, Socken, Handtuch, Zwirn … Es war nicht mehr viel übriggeblieben.

In Erwin Strittmatters Heimatort Bohsdorf in der Niederlausitz sah die »Stunde Null« 1945 so aus, dass die Dagebliebenen und bis dahin Zurückgekehrten, die wenigen Überlebenden, sich auf dem Dorfplatz »Unter Eechen« trafen, alle noch brauchbaren Dinge aus den zerstörten Häusern zusammentrugen und sie gerecht unter sich aufteilten. Die Idee dazu hatte der alte Grubenwächter Nickel. Eine Frau, die diesen kurzen, aber »vollkommenen Kommunismus« nicht miterlebt hatte, sah später eine andere in ihrer Samtjacke herumlaufen: »Eine Frechheit, denkt sie. Daheim beschwichtigt sie später ihr Mann, er will nicht, dass seine Frau geg...