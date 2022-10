Philips verzockt sich

Es ist ein regelrechter Kahlschlag: Philips wird die Zahl der Beschäftigten weltweit um 4.000 verringern. Das teilte das niederländische Technikunternehmen mit Sitz in Amsterdam am Montag mit. 800 der vernichteten Arbeitsplätze betreffen Angestellte im Inland. Grund sei das enttäuschende Geschäftsergebnis im dritten Quartal 2022. Zum fünften Mal in Folge musste Philips einen Rückgang bei Gewinn und Umsatz hinnehmen. Auch im nächsten Quartal sei keine Besserung zu erwarten.

Der Konzern will die Jobvernichtung überwiegend dadurch erreichen, dass keine befristeten Verträge mehr verlängert und offene Stellen nicht besetzt werden. Es werde aber auch zu erzwungenen Entlassungen kommen, weil es angesichts der schlechten Geschäftszahlen nach Ansicht des Vorstands schnell gehen müsse. In den Niederlanden betrifft das 400 Arbeitsplätze. Nach Informationen der Tageszeitung Het Parool soll es dabei vor allem um Stellen in der Verwaltung am Hauptquartier in Amsterdam ...