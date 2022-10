Sieg der Rechten

Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Slowenien hat Anze Logar mit rund 34 Prozent der abgegebenen Stimmen den ersten Platz erringen können. Auf den Politiker der rechtskonservativen SDS folgt mit 27 Prozent der Stimmen die linksliberale Kandidatin Natasa Pirc Musar. Auf dem dritten Platz folgt mit rund 15 Prozent Milan Brglez, der von den Sozialdemokraten und der Freiheitsbewegung ins Rennen geschickt wurde. Beide Parteien sind Teil der Regierungskoalition von Robert Golob.

Weil keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erreichen konnte, werden die rund 1,6 Millionen wahlberechtigten Slowenen am 13. November erneut an die Urnen gerufen, um zwischen Logar und Pirc Musar zu entscheiden. Dabei reicht der oder dem Bestplatzierten eine einfache Mehrheit für den Sieg und die Nachfolge des derzeitigen Staatschefs Borut Pahor, der nach zwei Amtszeiten nicht noch einmal antreten durfte. In Slowenien hat der Präsident hauptsächlic...