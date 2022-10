Zum Inhalt dieser Ausgabe | Dritter Premier in sieben Wochen Konkurrentin gibt auf. Sunak neuer Partei- und Regierungschef in Großbritannien Dieter Reinisch Rishi Sunak ist der neue Parteichef der britischen Konservativen und wird damit der dritte Premierminister in nur sieben Wochen. Am Montag nachmittag verkündete Graham Brady, der Vorsitzende des dafür zuständigen »1922-Komitees«, dass Sunak der einzige Kandidat sei, der die erforderlichen Unterlagen eingereicht habe und dadurch neuer Partei- und Regierungschef werde. Für die Einreichung waren 100 Unterstützungserklärungen von Abgeordneten notwendig. Laut Medienberichten soll Sunak 193 Unterstützungen gesammelt haben – das entspricht mehr als der Hälfte der konservativen Abgeordneten. Expremier Boris Johnson, der seinen Hut ebenfalls in den Ring geworfen hatte,...

