Operation Wellenbrecher

In der Nacht zu Sonntag wurde in Nablus der 33jährige Tamir Al-Kilani vermutlich durch einen Sprengsatz getötet, der an einem Motorroller befestigt war. Kilani soll einer der führenden Köpfe der bewaffneten, palästinensischen Widerstandsgruppe »Höhle der Löwen« (Arin Al-Usud) gewesen sein. Das meldete die palästinensische Nachrichtenseite Maan am Sonntag.

Die marxistische Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP) gab am Sonntag laut Maan bekannt, Kilani sei seit langem auch ihr Mitglied gewesen. Er habe insgesamt acht Jahre in israelischer Haft verbracht, weil er beschuldigt wurde, Teil der Abu-Ali-Mustafa-Brigaden, dem bewaffneten Arm der PFLP, gewesen zu sein. Die Volksfront steht in Israel, der EU und den USA auf der Liste der sogenannten Terrororganisationen.

An der ...