Gegründet 1947 Sa. / So., 22. / 23. Oktober 2022, Nr. 246

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Kurzer Nachruf auf »Liz« Truss Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs Lucas Zeise Nur 44 Tage waren Elizabeth »Liz« Truss als Premierministerin gegönnt. Das ist die kürzeste Amtszeit eines Premierministers in der nicht gerade kurzen parlamentarischen Geschichte Britanniens. Es sei der Finanzmarkt gewesen, heißt es, der – neben der Inkompetenz – ihren Rücktritt am vergangenen Donnerstag unvermeidlich gemacht hat. Nach der Vorstellung eines Minibudgets (Ergänzungshaushalt heißt das im Bundestag) vor gut drei Wochen war das britische Pfund (gegenüber dem US-Dollar) steil abgerutscht. Die Schuldenpapiere des britischen Staates (»Gilts« genannt) brachen regelrecht ein, weshalb sich ihre Rendite (der Zins bezogen auf den aktuellen Marktpreis) drastisch nach oben schob. Die Lage war auch deshalb so schwierig, weil die britischen Lebensversicherer (die privaten Pension funds) die »Gilts« als Sicherheiten bei Banken hinterlegt hatten, um auf Kredit höherverzinsliche Anlagen zu erwerben. Mit jedem Prozentpunkt, den die Staatspapiere billiger wur...

