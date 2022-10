Transatlantische Loyalität angeprangert

Noch vor dem am Montag geplanten Amtsantritt der ultrarechten Regierung entzünden sich in Italien heftige Proteste. Diese beziehen sich vor allem auf den von der Führerin der faschistischen »Brüder Italiens« (FdI), Georgia Meloni, bekräftigten transatlantischen und EU-konformen Kurs zur Unterstützung des Kriegs in der Ukraine mit dem Ziel eines vollständigen Sieges über Russland.

Der Partisanenverband ANPI und die zusammengerechnet mehr als acht Millionen Mitglieder zählenden Gewerkschaften CGIL, CISL und UIL haben für diesen Sonnabend zu Protesten aufgerufen. Weitere im Verbund »Sbilanciamoci« (übersetzt etwa: Bringen wir sie aus dem Gleichgewicht) zusammengeschlossene links, sozial- und friedenspolitisch orientierte Gruppen schlossen sich am Freitag an, um die von der kommenden Regierung bekräftigte Fortsetzung des Kriegs in der Ukraine zu stoppen. Sie fordern dazu auf, »eine Initiative in Richtung des diplomatischen Weges zu ergreifen«. Die »Lieferung ...