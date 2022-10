Autonomie, Land, Arbeit

Tausende Menschen sind in Guatemala im Gedenken an die Revolution von 1944 am Donnerstag landesweit auf die Straße gegangen. Zentrales Thema war der Konflikt um die staatliche San-Carlos-Universität. Studierende halten seit Mai den Campus in der Hauptstadt und in einigen Außenstellen besetzt und demonstrieren damit gegen den ihrer Meinung nach illegitim gewählten Rektor Walter Mazariegos und Angriffe auf die Autonomie der Universität.

Auch der Revolution waren Massenproteste vorausgegangen. In den frühen Morgenstunden des 20. Oktober 1944 griffen dann, unterstützt von der Bevölkerung, Teile des Militärs zu den Waffen, um die damals im Land herrschende Diktatur zu stürzen. Die Regierung kapitulierte nach bloß 16 Stunden. In Sprechchören wurde am Donnerstag auch Oliverio Castañeda de León geehrt, der Generalsekretär der Studentenverei...