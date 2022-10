Poker um Fernwärme

Der schwedische Energiekonzern Vattenfall zieht sich weiter aus Deutschland zurück und will sich von seinem Geschäft mit der Fernwärme in Berlin verabschieden. Für das Land Berlin kommt dieser Entschluss gelegen; denn es möchte im Kontext der Energiekrise mehr Einfluss auf die Gas- und Fernwärmeversorgung in der Stadt. Der Senat erwägt daher, sowohl die Vattenfall Wärme Berlin AG als auch Vattenfalls Anteile am Berliner Energieversorger Gasag zu übernehmen.

Hinter den Kulissen liefen die Verhandlungen schon länger – am Mittwoch machte der Berliner Senat seinen Entschluss dann offiziell. »Wir legen ein attraktives Konzept mit starken Industriepartnern vor«, erklärte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Über eine Mehrheitsbeteiligung an der Gasag wolle das Land mehr Einfluss auf die Versorgungssicherheit in Berlin gewinnen. Außerdem solle die Wärmeversorgung »modernisiert und klimaneutral« werden. »Mit ...