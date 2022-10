Gegründet 1947 Sa. / So., 22. / 23. Oktober 2022, Nr. 246

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Schwund bei Uniformierten Unruhe im Innenministerium: Polizei in NRW hat erhebliche Nachwuchssorgen David Bieber Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat große Probleme, in diesem Jahr geeignete Bewerber zu finden. Das war noch vor fünf Jahren ganz anders. Von 2.600 geeigneten Bewerbern konnte die Polizei damals komfortabel 2.300 auswählen, wobei für den Einstellungsjahrgang gegenwärtig 700 Stellen mehr vorhanden sind. Heute nehme die Polizei alle geeigneten Bewerber, und selbst das reiche derzeit nicht, klagt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) im bevölkerungsreichsten Bundesland. Sie spricht von einem »Warnsignal« und davon, dass die »Polizei konkurrenzfähig bleiben muss«. Ein Sprecher der GdP verweist auf eine von der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC veröffentlichte Studie mit dem Titel »Fachkrä­ftemangel im öffentlichen Dienst« vom Juni. Darin stehe: »Der Staat läuft Gefahr, künftig seine Kernaufgaben nicht mehr wahrnehmen zu können.« Die Ursachen für den Mangel sind nach Ansicht der Gewerkschaft mannigfaltig. Vor allem liege es an den unattraktiv...

Artikel-Länge: 4116 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen