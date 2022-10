Konkurrenz wird nicht geduldet

Den strategischen Kontext, in dem das jüngste Halbleiterembargo der US-Regierung gegen China steht, hat der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am 16. September beschrieben, in einer Rede vor dem Special Competitive Studies Project (SCSP). Bei diesem handelt es sich um eine im Oktober 2021 von Ex-Google-Chef Eric Schmidt gegründete Organisation, die nach Mitteln und Wegen zur Bewahrung der US-Technologievorherrschaft sucht. Sullivan zufolge befinden sich die Vereinigten Staaten, was die Computer- und Internettechnologie anbelangt, heute in einer dritten Phase. Die erste Phase, das sei die durch rasante Innovationen geprägte frühe Internetära gewesen, die den USA riesige Fortschritte gebracht habe, erklärte der Nationale Sicherheitsberater. Die zweite Phase sei eine »Konterrevolution« in den 2000er Jahren gewesen, in der es »Konkurrenten und Gegnern« der Vereinigten Staaten gelungen sei, sich die neuen Internettechnologien anzueignen und selbst in i...