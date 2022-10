Wechsel zur Halbzeit

Während die Tage im Herbst kürzer werden, genießt Joseph Biden seine letzten Wochen als handlungsfähiger Präsident. Das deuten zumindest die Prognosen für die Midterm-Wahlen am 8. November an. Turnusgemäß werden in der Mitte der präsidialen Amtszeit die zwei Kammern des Kongresses neu gewählt, genauer: alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses und rund ein Drittel der Sitze im Senat. Bidens Demokraten halten derzeit die Mehrheit in beiden Häusern, im Repräsentantenhaus mit 221 zu 212 Stimmen, im Senat mit 50 zu 50 (wo die zusätzliche Stimme der Vorsitzenden und Demokratischen Vizepräsidentin, Kamala Harris, den Ausschlag gibt). Den Prognosen zufolge werden die Demokraten den Senat verteidigen, das Repräsentantenhaus nicht.

Die Partei benötigt allerdings die Mehrheit beider Kammern. Andernfalls muss der Präsident Gesetzentwürfe via Verordnung durchbringen, was sein Nachfolger im Handstreich wieder aufheben kann. Die Midterm-Wahlen gelten als Möglichkeit, all...