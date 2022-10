True Crime: Kuala Lumpur

Steckt der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad hinter der Entführung eines palästinensischen Computerspezialisten in Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur? Das behauptete am Montag jedenfalls die malaysische Tageszeitung New Straits Times. Der Palästinenser war am Abend des 28. September von vier Männern in einen Van gezerrt worden. Die Entführer brachten ihn in ein Versteck und unterzogen ihn einem intensiven Verhör, bevor die Polizei ihn einen Tag später befreien konnte.

Am vergangenen Freitag wurden zehn Männer und eine Frau dem Haftrichter vorgeführt. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Bernama sollen sie, so die Anklage, den Palästinenser entführt haben, dessen Name Omar Al-Balbaisi sein soll. Die festgenommenen malaysischen Staatsangehörigen gehören angeblich zu einer Zelle des Mossads, will der katarische TV-Sender Al-Dschasira am Dienstag von einer »gut informierten malaysischen Quelle« erfahren haben. Die einheimischen Agenten seien vom Mossa...