Kerkini, ein See als Vogelzuflucht Der Kerkini-See, Griechenlands drittgrößter Stausee, entstand 1932, und wurde Heimat für 30 Süßwasserfisch- und 300 Vogelarten. Ein menschengemachtes Paradies für alles, was dort flattert und zwitschert. Aber Wasserentnahme und -verschmutzung setzen der Population zu. F 2021. Arte, 18.35 Uhr Wissen aktuell: Science for Future Wissensexpedition mit Jacob Beautemps CO2 ist ja der Problembär unserer Tage. Den Ausstoß zu reduzieren, das mag aber nicht reichen. Das Zeug muss aus der Luft raus, u. a. durch Wiederaufforstung von Mooren oder mit einem so großen Luftstaubsauger in Island, dass man zum Wechseln des Beutels mehr als zwei Hände braucht. D 2022. 3sat, 20.15 Uhr Hoffnung fürs Augenlicht Neue Therapien, neue Chancen? Ein 22jähriger leidet unter erblich be...

Artikel-Länge: 2498 Zeichen

