Der Countdown läuft

Was ’n Scheiß! Und das ist nicht mal despektierlich gemeint, sondern nur die Kurzfassung dessen, womit wir es zu tun haben. Nämlich mit einem Langfilmdebüt, das knapp 90 Minuten in einem Dixiklo spielt. Über den Regisseur Lukas Rinker, heute 35, wird berichtet, dass er mit 13 das erste Mal eine Kamera in Händen hielt. Die wichtigsten Requisiten: frisch gefallener Schnee und eine Ketchupflasche. Wir ahnen also, wohin die Reise geht. Das Werk mit dem klangvollen Namen »Ach du Scheiße!« ist feinste B-Movie-Ästhetik mit Splatter­elementen.

Aber von vorn. Den standesgemäßen Auftakt zum Klo-Movie liefert ein Tänzchen von Trash-TV-Sternchen Micaela Schäfer. Die schwingt im Blaumann mit blonder Perücke unterm gelben Bauhelm die Hüften zum Säuselsang »Ohne dich schlaf ich heut Nacht nicht ein«, einst eingesungen von der Münchner Freiheit. Das derart eingelullte Publikum muss dann einen krassen Schnitt von den Schweißtropfen auf dem Micaela-Dekolleté ins Baustellen...