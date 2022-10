Angriff abgewehrt

Gerne führen Konzerne das EU-Recht ins Feld, um nationalstaatlich verankerte Arbeitsrechte in den Mitgliedstaaten zu umgehen. Insbesondere die Binnenmarktregeln und das Wettbewerbsrecht werden immer wieder in Stellung gebracht, etwa um Streiks zu kriminalisieren oder um zu verhindern, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge an die Zahlung von Mindestlöhnen gebunden wird. Auch die Umwandlung in die Rechtsform der Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) ist in den Chefetagen beliebt. Da sind die Rechte der Belegschaften geringer und die Spielräume zur Steueroptimierung größer. Ein Angriff des baden-württembergischen Softwarekonzerns SAP auf die Mitbestimmungsrechte der Belegschaft wurde nun allerdings vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) abgewehrt.

SAP hatte sich 2014 von einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht (AG) in eine SE umgewandelt und festgelegt, perspektivisch die damit einhergehende Möglichkeit nutzen zu wollen, den Aufsich...