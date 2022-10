Eine derbe Pleite

Einen wunderschönen guten Morgen! Vor dem »El Clásico« von La Liga, der Primera División der Stiertöter, bei dem am Sonntag im Estadio Santiago Bernabéu Titelverteidiger Real Madrid am neunten Spieltag den FC Barcelona empfing, hatten Spaniens Balltretkolosse exakt dieselben Resultate im lokalen Ambiente erzielt: Beide Klubs waren bei sieben Siegen und einem Remis als einzige noch unbesiegt, Barça war lediglich ein paar Tore besser. Dass die Realität beider dennoch nicht identisch ausschaut, zeigt sich auf internationaler Ebene. Während der 14malige Champions-League-Gewinner bereits mit einem Bein und zweiundzwanzig Schienbeinschonern im Achtelfinale des erlauchten Wettbewerbs steht, wird Barça wohl erneut die Qualifikation verpassen, schließlich werden noch die Münchner Bayern im Camp Nou erwartet, und die lassen, wenn es um Bakschisch geht, nichts anbrennen. Die Qual für die Anhänger der Culés wird also weitergehen. Im vergangenen Jahr gelangen den Kata...