Weiter, mit Vergnügen

Wenn ich denn je ein Menschenkind gesehen habe, das ja sagt zum Leben, wie es eben ist – in die nächste Nacht auf langem dunklen Heimweg, bei lachendem Antritt im Morgenlicht, in Treue zu sich selber, liebesfähig, zu Unverbrüchlichkeit bereit, das eigene Talent herrlich verschwendend, außer und über den Rand das Wesentliche mal erkennend, es mal in ein »Trotzdem« hüllend verschieben und Geduld aufbringen, wo sie besonders schwerfällt.

Das geht nur, wenn die Müdigkeit halb so ernst genommen wird, und das große und drängende Talent auch seine Wartezeiten durchsteht.

Wenn die nächste große Chance erkannt wird, nicht als Wunder, sondern als Arbeit, aufgeteilt in Machbarkeiten.

Soviel Zauber und soviel nüchterner Neubeginn wie ein Weitermachen, aber immer mit erstaunlicher Kraft. Dazu muss das Enttäuschen...