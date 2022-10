Wagenstein, Pan, Karl

»Koffer mit doppeltem Boden« nannte der Autor Angel Wagenstein, der am Montag 100 Jahre alt wurde, seine Geschichten. Immer schmuggelte er offiziell unerwünschte Wahrheiten hinein. Nachdem er in seiner bulgarischen Heimat actionreiche Kriegsfilme und Komödien herausgebracht hatte, kam der künstlerische Durchbruch, als er mit seinem Moskauer Kommilitonen Konrad Wolf zusammenarbeitete. Ihr gemeinsamer antifaschistischer, nach Erlebnissen aus Wagensteins Partisanenzeit gestalteter Film »Sterne« über die Liebe einer gefangenen Jüdin zu einem deutschen Offizier wurde 1959 in Cannes preisgekrönt, kam aber erst mit Verzögerung in die bulgarischen Kinos. Daran, dass die damaligen bulgarischen Faschisten die Deutschen bei der Unterdrückung der Juden unterstützten, sollte aus falsch verstandenem Patriotismus nicht erinnert werden. Doppelbödig war auch beider Feuchtwanger-Adaption »Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis«, die 1971 erschien. »Konrad Wolf lag daran, de...