Unruhe im Unterhaus

Nach nur sieben Wochen im Amt scheint Elizabeth Truss nur noch formell Parteichefin der Konservativen und britische Regierungschefin zu sein – denn die Konservative Partei ist zerstritten und kann sich nicht auf das weitere Vorgehen einigen. Wie lange sich Truss noch im Amt halten kann, ist fraglich. Sie selbst betonte zwar in einem BBC-Interview in der Nacht auf Dienstag, die Tories in die nächste Wahl führen zu wollen, dies ist aber unwahrscheinlich. Ihre Ablöse ist nur noch eine Frage von Wochen, vielleicht Tagen – oder sogar Stunden. Bis dahin bleibt sie eine Regierungschefin ohne Autorität in ihrer Partei und Einfluss im Unterhaus in London.

Im Gespräch mit der BBC entschuldigte sich Truss: »Ich erkenne an, dass Fehler gemacht wurden, und wir haben die Fehler ausgebessert. Ich war ehrlich und habe gesehen, wo die Fehler lagen.« Sie verkündete weiter, dass es »nun eine neue Strategie gibt«. Damit soll für »wirtschaftliche Stabilität« gesorgt und »Haus...