Australische Kurskorrektur

Die Entscheidung ist ein kleiner Paukenschlag. Die neue sozialdemokratische Regierung Australiens zieht die Anerkennung Westjerusalems als Israels Hauptstadt zurück, die 2018 von der konservativen Vorgängeradministration getroffen wurde. Das mehrheitlich von Palästinensern bewohnte Ostjerusalem ist seit dem Sechstagekrieg 1967 unter israelischer Besatzung. In der großen außenpolitischen Linie sind die Sozialdemokraten seit dem Machtwechsel im Mai sonst nicht mit jähen Wechseln aufgefallen, auch wenn sich der Ton etwas gewandelt hat. So ist »Down Under« mit den jüngst verkündeten neuen Klimazielen vom Bremser zum aktiv Mitwirkenden geworden.

Was jetzt erfolgte, ist die Einlösung eines Wahlversprechens der nunmehr in Australien regierenden Labor Party. Die hatte es schon seinerzeit als klaren Fehler eingestuft, dass der damalige Premierminister Scott Morrison in diesem Punkt auf die Linie von Ex-US-Präsident Donald Trump eingeschwenkt war. Der Republikaner ...