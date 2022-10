Nadelstiche gegen Paradigmenwechsel

Ging es um den Rüstungsetat, dann galt für die deutsche Sozialdemokratie unter August Bebel vor dem Ersten Weltkrieg lange die Maxime: »Diesem System keinen Mann und keinen Groschen!« Von so einer prinzipiellen Position ist die heutige Partei Die Linke weit entfernt. 64 Milliarden Euro soll der sogenannte Verteidigungshaushalt, der am Mittwoch im Verteidigungsausschuss des Bundestags behandelt wird, nach dem Willen der Ampelregierung im kommenden Jahr betragen. Ein »blanker Irrsinn«, wie der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion Die Linke, Ali Al-Dailami, am Dienstag gegenüber junge Welt erklärte. Doch anstatt sich im Bebelschen Geiste in genereller Opposition gegen die Bundeswehr als Interventionsarmee des deutschen Imperialismus und Bürgerkriegstruppe der herrschenden Klasse zu stellen, hat sich Die Linke dafür entschieden, »mit Anträgen eine substantielle Kürzung des Haushalts zu erwirken und so dem von Kanzler Scholz angekündigten P...