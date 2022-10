Krieg der Knappheit

Bilder können täuschen. So wirken die russischen Angriffe auf Großkraftwerke in der ganzen Ukraine auf den ersten Blick wie eine Eskalation des Kriegsgeschehens. Dieser Eindruck wird verstärkt durch die Tatsache, dass vom Ausfall von Strom, Wasserversorgung, Mobilfunk und Internet neben der Armee natürlich auch die Zivilbevölkerung betroffen ist.

Tatsächlich verweist diese Eskalation aber darauf, dass sich Russland am Beginn des Krieges gegen die Ukraine strategisch verkalkuliert hat. Die Folge ist, dass die auf russischer Seite veranschlagten Ressourcen jetzt offenbar nicht mehr ausreichen und die russische Führung weitere ernsthafte Rückschläge nicht mehr ausschließt. Der verstärkte Einsatz von – mutmaßlich im Iran zugekauften – Kampfdrohnen ist aus der Sicht russischer Militärplaner zunächst einmal eine eigenes Militärpersonal schonende Alternative zu intensiveren Kämpfen am Boden, zu denen die russische Armee im Moment nicht in der Lage zu sein schein...