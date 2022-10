Den Unternehmen geht’s gut

Immer dasselbe Mantra: Den Unternehmen gehe es schlecht, und eine Lohnerhöhung bedeute den Untergang. In den aktuellen Tarifverhandlungen der Metall- und Elektroindustrie wirft die IG Metall der Kapitalseite vor, auch nach 21 Verhandlungsterminen noch kein Angebot vorgelegt zu haben.

Eine Umfrage unter Betriebsräten hatte ein anderes Bild gezeigt: Trotz politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten ist die Situation in der Branche überwiegend solide. Am Mittwoch hatte die IG Metall die Ergebnisse der Untersuchung vorgestellt, für die in den zwei Wochen zuvor die Betriebsräte aus rund 3.360 Betrieben befragt wurden.

»Die vielen Unwägbarkeiten angesichts der politischen Großwetterlage führen natürlich zu Verunsicherung und Anspannung auch in den Unternehmen«, erklärte der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann. Für eine Untergangsstimmung gebe es keinen Anlass, auch wenn die hohen Energiekosten manchen kleinen und mittleren Betrieben zu schaffen machten....