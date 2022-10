Bremse bei Mondpreisen

Russland wird die Erdgaslieferungen an alle Länder einstellen, die den weltweit größten Exporteur dieses Rohstoffs durch einen »Preisdeckel« dazu zwingen wollen, weit unterhalb der Weltmarktkurse zu verkaufen. Das bestätigte der Generaldirektor des mehrheitlich in russischem Staatsbesitz befindlichen Unternehmens Gasprom, Alexej Miller, am Sonntag. Präsident Wladimir Putin hatte der EU diese Konsequenz schon im September angekündigt. Miller sagte dazu im staatlichen Fernsehen, »eine so einseitige Entscheidung« der EU wäre »selbstverständlich eine Verletzung bestehender Kontrakte«.

Die Regierungen der EU-Länder diskutieren und streiten schon seit einigen Wochen über einen »Preisdeckel« für Erdgas, ohne Einigkeit erreicht zu haben. Mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten, darunter Frankreich und Spanien, wollen auch die Preise für die Importe aus anderen Ländern begrenzen. Das beträfe neben Russland unter anderem auch die USA, Algerien und das NATO-Mitglied No...