Knappe Kiste

Im TV-Duell am Sonntag lagen die Nerven der Kontrahenten blank. Zwei Wochen vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Brasilien lieferten sich der ultrarechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro und sein linker Herausforderer Luiz Inácio Lula da Silva am Sonntag im Fernsehen einen heftigen Schlagabtausch. In einer vom Institut Datafolha am Freitag veröffentlichten Umfrage lag Lula mit 53 Prozent der Stimmen vor Bolsonaro mit 47 Prozent. Die Chancen für einen Kurswechsel am 30. Oktober, der die Machtverhältnisse im bevölkerungsreichsten Land Südamerikas – aber auch in anderen Teilen des Kontinents – verändern könnte, stehen nicht schlecht.

Gleich zu Beginn der Diskussion warfen sich der Präsident und der ehemalige Metallarbeiterführer Lula da Silva gegenseitig vor, die brasilianische Bevölkerung zu täuschen. »Lula, hör auf zu lügen, das ist schlecht für einen Mann deines Alters«, versuchte Bolsonaro (67) seinen 76jährigen Rivalen zu provozieren. »Sie sind der Köni...